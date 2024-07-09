Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Nedir, Kimler İçin Uygundur?

Hem Türkiye’de hem de tüm dünyada özellikle son yıllarda sağlık sigortalarına olan ilgi ciddi ölçüde artış göstermiştir. Geleceğini güvence altına almak adına tercih edilen sigorta türlerinden biri de Tamamlayıcı Sağlık Sigortası’dır. En uygun sağlık sigortası listelerinde kendine yer bulan Tamamlayıcı Sağlık Sigortası, oldukça geniş bir skalada koruma sağlamayı başarır.

Doktor muayeneleri, ameliyat masrafları başta olmak üzere birçok sağlık kaleminin karşılanmasında söz konusu sigorta türüne yönelmek mümkündür. Tamamlayıcı Sağlık Sigortası fiyatları için sigorta şirketlerinin tekliflerini karşılaştırabilirsiniz. Tamamlayıcı Sağlık Sigortası tam olarak ne demektir? Bu popüler sigorta, günümüzde kimler için uygundur? Bu soruların yanıtlarını içeriğimizde bulabilirsiniz.

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Nedir?

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası; halihazırda Sosyal Güvenlik Kurumu’na bağlı şekilde çalışmakta olan sigortalıları ilgilendirir. Bu sigortaya dahil olan kişiler, SGK ile anlaşmalı olan özel kuruluşlarda herhangi bir işlem farkı olmaksızın tedavi masraflarını karşılama şansı bulur.

Sağlık giderlerinde ortaya çıkan farkların ya da ek ödemelerin sigortalıya yansıtılmamasını amaçlamaktadır. Tabii bu noktada zorunlu olarak tutula SGK muayene katılım payını dışarıda tutmak gerekir. TSS ile beraber SGK çatısı altında sigortalanmış olan kişiler sadece muayene değil aynı zamanda tahlil ve tedavi aşamaları için de ekstra bir ödeme yapmaz. Bu sayede özel hastanelere olan erişim ve talepte önemli bir artış olmuştur.

TSS, devlet hastanelerinde oluşan yükü bir ölçüde hafifletmeyi başarmıştır. Sigortalı da görece daha konforlu ve pozitif koşullarda, günlerce sıra beklemek zorunda kalmadan hizmet alma olanağı bulmaktadır. SGK tarafından oluşturulan bu ayrıcalık, tüm özel hastanelerde geçerli değildir. Özel sağlık sigortalarında herhangi bir SGK’lı koşulu aranmaz fakat Tamamlayıcı Sağlık Sigortası’nda anlaşmanın olup olmadığına bakılmalıdır.

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Kapsamı

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası genel olarak muayene, tetkik, tahlil ve ufak cerrahi müdahalelerden oluşan ayakta tedavi opsiyonu ile öne çıkar. Öte yandan dileyenler yatakta tedavi olarak bilinen seçeneğe dahil olarak kapsamı genişletebilir. Yatakta tedavi korumasında diyalizden refakate, yemekten oda hizmetine birçok hizmetten faydalanmak olanaklıdır. Aynı zamanda bu temel korumaların haricinde poliçenizi ek teminat paketleriyle de zenginleştirebilirsiniz.

Poliçelerin içeriği ve kapsamı dışında TSS fiyatları, tamamen sigorta şirketinin politikalarına ve özel anlaşmalarına bağlıdır. Bu nedenle beklentileriniz ve ihtiyaçlarınız dışında bütçenizi de göz önünde bulundurarak doğru TSS paketlerine yönelebilirsiniz. Bu arada TSS’nin ana kapsamının dışında kalan bazı özel durumlar da söz konusudur. Burada hangi tip durumların sigortada yer alabileceği, şirketten şirkete göre değişir. Aynı şekilde kişinin bu süreçte SGK sigortası aktif durumda değilse, Tamamlayıcı Sağlık Sigortası teknik olarak kapsam dışında kalır.

TSS’nin en cazip yönlerinden biri de ameliyat, kemoterapi ya da radyoterapi gibi çok önemli tedavileri de kapsamına alabilmesidir. Hasta tedaviye eğer evden devam edecekse bile, bakım için gerekli tıbbi malzemeler limitler dahilinde karşılanır. Özetle, potansiyel düzeyde Tamamlayıcı Sağlık Sigortası’nın kapsamı oldukça geniştir. Sigortalı, dilerse Tamamlayıcı Sağlık Sigortası’nı iptal edebilir. İptal işlemleri birkaç iş günü içerisinde sonuçlanmaktadır.

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası’ndan Kimler Yararlanabilir?

Bilindiği üzere SGK, kendi bünyesindeki sigortalıların özel hastane masraflarını belli ölçüde karşılar. Toplam tedavide kalan tutar, Tamamlayıcı Sağlık Sigortası olarak adlandırılan bu işlevsel sigorta ile karşılanır. Bir anlamda TSS, arada oluşan farktan sorumlu olur. Peki TSS’den günümüzde kimler yararlanabilir.

Yukarıda kısaca söz ettiğimiz üzere Tamamlayıcı Sağlık Sigortası SGK çatısı altında sigortalanmış olan ve halihazırda sigortası devam eden kişiler içindir. Çalışanların haricinde emekli durumda olan kişiler de talep etmeleri halinde bu sigortadan yararlanabilmektedir.

Güncel olarak SGK kapsamının dışında kalmışsanız, bu hakkınız söz konusu durum devam ettiği sürece devre dışı olacaktır. Tamamlayıcı Sağlık Sigortası tamamen isteğe bağlıdır ve zorunlu tutulmaz. Bu nedenle de bağlayıcı bir özelliği yoktur. Ayrıca bireysel bir sigorta türü olmasından dolayı aile üyeleri için ayrı ayrı prim ödenmesi gerekir.