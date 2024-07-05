Tarihi Kırkpınar'da 61 yıldır fotoğraf çekiyor

Edirne’de yaşayan 77 yaşındaki fotoğraf sanatçısı Sinan Alışkan, 13 yaşında gittiği Tarihi Kırkpınar er meydanında 61 yıldır fotoğraf çekiyor.

Edirne’de 1955-1960 yıllarında belediye başkanı olan babası Nuri Alışkan’ın tarafından 13 yaşında izleyici olarak er meydanına giden Sinan Alışkan, Kırkpınar sevdalısı oldu. 16 yaşında er meydanında çektiği ilk fotoğraf ile bu işi tutkuya dönüştürdü.

Alışkan, 13 yaşında belediye başkanı olan babası tarafından Er meydanına geldiğini belirterek, o gün yağın paçalarına değdiğini ve hala çıkmadığı söyledi. Kırkpınar er meydanında 1963 yılında fotoğraf çekmeye başladığını belirten Alışkan, her sene merakla makinasını alıp buraya geldiğini, 22 bin adet fotoğraf arşivlediğini aktardı.

Kırkpınar’da fotoğraf çekmeyi sevdiğini anlatan Alışkan, Edirne’nin simgelerini yaşatmak için Kırkpınar arşivi yaptığını dile getirdi.