Tayfur Yılmaz Emre Silivrispor'da

Kariyerinde neredeyse oynamadık lig bırakmayan Menemenspor da tarihinin en çok gol atan oyuncusu unvanına sahip olan Tayfur Emre Yılmaz ile anlaşma sağlandı. Kulübe yakın kaynaklardan yapılan acıkmaya göre daha önce anlaşmaya vardıkları bir forvetin kamptan kaçması ile yeni bir arayış içine giren Silivrispor kancayı taktığı gol kralının işini bitirdi.