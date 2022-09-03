Tayfur Yılmaz Emre Silivrispor'da

Yeni sezonun başlamasına az bir zaman kala Silivrispor eksik olan tek bölgesine de takviyeyi gol krallığı bulanan tecrübeli bir isimle gerçekleştirdi.

Tayfur Yılmaz Emre Silivrispor'da
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Özvarnalı Sigorta

Kariyerinde neredeyse oynamadık lig bırakmayan Menemenspor da tarihinin en çok gol atan oyuncusu unvanına sahip olan Tayfur Emre Yılmaz ile anlaşma sağlandı. Kulübe yakın kaynaklardan yapılan acıkmaya göre daha önce anlaşmaya vardıkları bir forvetin kamptan kaçması ile yeni bir arayış içine giren Silivrispor kancayı taktığı gol kralının işini bitirdi.

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hosgör-haber içi
hosgör-haber içi