TBMM Başkanı Kurtulmuş: 'Devletimizin ilgili tüm birimleri görevlerinin başında, halkımızın yanındadır'

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, "Devletimizin ilgili tüm birimleri görevlerinin başında, halkımızın yanındadır" dedi.

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ülke genelinde meydana gelen aşırı yağış ve selden etkilenen tüm vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileterek, "Ordu ve Muş’taki sel felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Devletimizin ilgili tüm birimleri görevlerinin başında, halkımızın yanındadır. Rabbim ülkemizi her türlü afetten muhafaza eylesin" ifadelerini kullandı.