TBMM Başkanı Kurtulmuş: 'Türkiye asla ve asla terörün gündemine teslim olmayacaktır'

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Türkiye asla ve asla terörün gündemine teslim olmayacaktır. Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine sahiptir, o gündemi millet adına takip etmeye kararlılıkla devam edecektir" dedi.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, TBMM Genel Kurulu 28. Dönem 2. Yasama Yılı açılışında konuştu. Kurtulmuş, Genel Kurul’da yaptığı konuşmada, ilk olarak yaşanan terör saldırısına değindi. Kurtulmuş, “Öncelikle bu terör saldırısı dolayısıyla yaralanan polis kardeşlerimize acil şifalar diliyorum. Bu hain saldırıyı Türkiye Büyük Millet Meclisi adına nefret ve şiddetle kınıyorum. Yıllardır terörle mücadele etmiş, teröre karşı her anlamda başarı kazanmış milletin evlatları olarak, milletin temsilcisi Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak teröre karşı mücadelemize her hal ve şart altında devam edeceğimizi, omuz omuza milli menfaatlerimizi koruyacağımıza kararlılık içinde bundan sonraki süreçte de bu mücadeleye güç ve destek vereceğimizi ilan etmek istiyorum” ifadelerini kullandı.

Terör saldırılarının, arkasındaki görünen veya görünmeyen örgütlerden ibaret olmadığını kaydeden Kurtulmuş, “Bu terör saldırısını ortaya koyanların 1 Ekim gününü tespit etmiş olmaları manidardır, tesadüfi değildir. Milletimizin, milli iradenin karargahı Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılış gününde, hem de Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne birkaç yüz metre ötede böyle bir terör saldırısının ne anlamlar içerdiğini biliyoruz. Türkiye asla ve asla terörün gündemine teslim olmayacaktır. Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine sahiptir, o gündemi millet adına takip etmeye kararlılıkla devam edecektir” dedi.

Anayasa vurgusu yapan Kurtulmuş, “Türkiye Büyük Millet Meclisi darbe anayasası olan 1982 Anayasasından kurtulmak mecburiyetindedir. Bunun için ön yargısız, doğru zeminlerde, doğru yöntemlerle tartışarak, her birimiz kendi fikrimizi sepetlerimizdeki pamukları ortaya koyarak yeni bir anayasa ile Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılı taçlanması için gayret sarf edeceğiz. Bu anayasa yeni, sivil, çoğulcu, katılımcı, kapsayıcı, insan odaklı bir anayasa olmak durumundadır. İnşallah hep beraber mecliste grubu olan partiler başta olmak üzere Türkiye’nin kanaat sahibi bütün gruplarının sahibi bir şekilde katılımını sağlayacağız” şeklinde konuştu.

Kurtulmuş, sözlerine şöyle devam etti:

“Meclis’imizin gündeminde uluslararası çalışmalar da gündemimizde olacak. İklim değişikliği, gıda krizini takip edeceğiz. Polis gözetiminde Kur’an-ı Kerim’in yakılması kabul edilemez. TBMM olarak Batı dünyasında gelişen İslam karşıtı eylemlerin sonlandırılması en temel beklentilerdendir.”