Tekirdağ'da 'ZIPKIN-15' operasyonu: Bin 619 kişi sorgulandı, 7 kişi yakalandı
Tekirdağ'da Jandarma tarafından vatandaşların huzur ve güveni için düzenlenen 'ZIPKIN' operasyonlarının 15'incisi Şarköy ilçesinde yapıldı.
Tekirdağ’da Jandarma tarafından vatandaşların huzur ve güveni için düzenlenen “ZIPKIN” operasyonlarının 15’incisi Şarköy ilçesinde yapıldı.
Şarköy İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından, vatandaşların huzuru için düzenlenen “ZIPKIN-15” operasyonunda bin 619 kişi sorgulandı, 7 kişi yakalandı. Şarköy İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen Dar Sokaklar Aranan Şahıslara Yönelik Huzur ve Güven Uygulaması faaliyeti sonucunda; 296 araç, bin 619 kişi sorgulandı. Sorgulaması yapılan şahıslardan 7 kişinin aranmasının olduğu tespit edilerek yakalandı. 32 kişiye trafik cezası uygulanırken, 4 araç ise trafikten men edildi.
Jandarma ekipleri vatandaşların huzur ve güveni için operasyonlarına kararlılıkla devam edeceklerini bildirdi.