Tekirdağ'da 12 kişi uyuşturucudan yakalandı

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalarda 12 kişi uyuşturucudan yakalandı.

Tekirdağ'da 12 kişi uyuşturucudan yakalandı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalarda 12 kişi uyuşturucudan yakalandı.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Kapaklı Bahçeağıl Mahallesi’nde K.S. ve Ç.O. isimli şahısların üzerinde yapılan aramada poşete sarılı halde 4 gram esrar ele geçirildi.

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Kapaklı Pınarça Mahallesi’nde E.Ç. isimli şahsın üzerinde yapılan aramada da 3 gram folyoya sarılı halde metamfetamin ele geçirildi.

Çerkezköy ilçesi Namık Kemal Mahallesi’nde ise İ.K. isimli şahsın üzerinde 3 gram bonzai ele geçirildi.

Süleymanpaşa ilçesinde farklı adreslerde yapılan aramalarda 10 gram kubar esrar ele geçirildi. Olayla ilgili olarak C.A., Y.Ş., H.Y., K.Ş., S.A. ve Ş.Z. ifadeleri alınmak üzere gözaltına alındı.

Çorlu Türkgücü Mahallesi’nde U.K. ve B.F. isimli şahısların üst aramasında 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı payp, 1 adet satır, 1 adet bıçak ele geçirildi.

Toplamda yakalanan 12 kişi hakkında işlem yapıldı.