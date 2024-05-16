Tekirdağ'da 2 kişinin yaralandığı kaza kamerada
Tekirdağ Çorlu'da otomobil ile kafa kafaya çarpışan motosikletteki 2 kişinin yaralandığı kaza anı kameraya yansıdı.
Tekirdağ Çorlu’da otomobil ile kafa kafaya çarpışan motosikletteki 2 kişinin yaralandığı kaza anı kameraya yansıdı.
Kaza, Şeyh Sinan Mahallesi Salih Omurtak Caddesi üzerinde Tahtalı Camii yakınlarında meydana geldi. Cumhuriyet Meydanı yönünden Çorlu Otogarı istikametine seyreden bir motosiklet ile otomobil kafa kafaya çarpıştı.
Kaza sonrası devrilen motosikletten düşen Oğuzcan G. ile Emirhan T. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili polis tarafından inceleme başlatıldı.