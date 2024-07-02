Tekirdağ'da 4. Lavanta Şenliği 8 Temmuz'da başlıyor

Tekirdağ’da bu yıl 4.’sü düzenlenecek olan "Lavanta Şenliği" çerçevesinde mor renkli tarlalarda yerli ve yabancı turistlerin katılımıyla çeşitli etkinlikler yapılacak.

8 Temmuz’da başlayacak olan Tekirdağ Lavanta Şenliği, mor renkli tarlalarında yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı haline gelecek. Şenlik, doğa ile iç içe olma fırsatı sunarken, ziyaretçilere keyifli ve unutulmaz anlar yaşatacak.

Tekirdağ İl Kültür Turizm Müdürü Hacıoğlu, şenliğin birçok etkinlikten oluşacağını ifade ederek, "Şenliğimiz halk oyunları, müzik ekibi, gastronomi unsurlarının olduğu, gezmeye ve eğlenceye dayalı bir etkinlik olacak. Fotoğraf sanatçıları burada birbirinden güzel kareler yakalamaya çalışacak. Şenliğin yapılacağı tarla, göl, deniz ve Ganos Dağı eteklerinin görüldüğü bir manzaraya sahip" dedi.