Tekirdağ'da ayçiçeği tarlalarından görsel şölen

Tekirdağ'da şehri süsleyen ve görenleri kendine hayran bırakan ayçiçeği tarlaları, vatandaşların ilgi odağı oluyor.

Tekirdağ'da ayçiçeği tarlalarından görsel şölen
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Tekirdağ’da şehri süsleyen ve görenleri kendine hayran bırakan ayçiçeği tarlaları, vatandaşların ilgi odağı oluyor.

Tatil sezonunun gelmesiyle tarlalar da renklenmeye başladı. Tekirdağ’ın kırsal mahallelerindeki pek çok tarla, ayçiçekleriyle süslendi.

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Ayçiçeğinin sarı rengi ve renkli görüntüleri, gökyüzünün mavisiyle birleşerek eşsiz bir manzara sunuyor. Bu doğal güzellikle karşılaşan vatandaşlar, tarlalarda fotoğraf çektirmeyi ihmal etmiyor. Ayçiçeği tarlaları, hem yerli hem de yabancı turistlerin ziyaret ettiği popüler noktalar arasında yer alıyor.