Tekirdağ'da bayram tatili yoğunluğu

Tekirdağ'da Kurban Bayramı tatilini ve güzel havaları fırsat bilen tatilciler soluğu sahillerde aldı.

Tekirdağ'da bayram tatili yoğunluğu
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et

Tekirdağ’da Kurban Bayramı tatilini ve güzel havaları fırsat bilen tatilciler soluğu sahillerde aldı.

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde sıcak havayı ve bayram tatilini fırsat bilen tatilciler, şehrin kıyı kesimlerinde yoğunluk oluşturdu. Sıcaklıkların 30 dereceye yaklaşmasıyla kendilerini plajlara atan vatandaşlar denizin tadını çıkardı.

4dosgb
4dosgb
4dosgb
4dosgb

Yerli ve yabancı turistlerin doldurduğu sahillerde yaşanan yoğunluğun bayram tatili boyunca sürmesi bekleniyor.