Tekirdağ'da fabrika yangını: Gökyüzü siyah örtü ile kaplandı

Tekirdağ'da çıkan fabrika yangınına müdahale ediliyor.

Tekirdağ'da fabrika yangını: Gökyüzü siyah örtü ile kaplandı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Tekirdağ’da çıkan fabrika yangınına müdahale ediliyor.

Alınan bilgiye göre, Velimeşe Organize Sanayi Bölgesinde bir tekstil fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüdü.

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Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri ise çevrede güvenlik önlemi aldı.

Fabrika yangınından çıkan dumanlar gökyüzünde siyah örtü oluşturdu.