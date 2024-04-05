Tekirdağ'da fabrika yangını

Tekirdağ Ergene Velimeşe'de tekstil fabrikasında yangın meydana geldi. Yangına çevre ilçelerden gelen itfaiye ekipleri tarafından müdahale ediliyor.

Tekirdağ'da fabrika yangını
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi

Tekirdağ Ergene Velimeşe’de tekstil fabrikasında yangın meydana geldi. Yangına çevre ilçelerden gelen itfaiye ekipleri tarafından müdahale ediliyor.

Çorlu - Çerkezköy yolu üzeri Velimeşe Mahallesi’nde tekstil fabrikasındaki bez kurutma bölümünde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın çevre ilçelerden gelen çok sayıda itfiaye ekibinin müdahalesiyle söndürülmeye çalışılıyor.

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Yangın nedeniyle dumandan etkilenen çok sayıda işçiye sağlık ekipleri müdahale ediyor. Jandarma ekipleri de olay yerinde incelemelerini sürdürüyor.