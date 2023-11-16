Tekirdağ'da kaza anı ve gergin anlar kamerada

Tekirdağ Çorlu'da sollama yapan otomobilin çarptığı yaya yaralandı. Kaza anı ve kaza sonrası sürücüye saldırı girişimi kameraya yansıdı.

Tekirdağ'da kaza anı ve gergin anlar kamerada
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Proline
Proline

Tekirdağ Çorlu’da sollama yapan otomobilin çarptığı yaya yaralandı. Kaza anı ve kaza sonrası sürücüye saldırı girişimi kameraya yansıdı.

Kaza, Çorlu ilçesi Salih Omurtak Caddesi ile Cemaliye Mahallesi Eski Hükümet Caddesi’nin kesiştiği mevkide meydana geldi. Cumhuriyet Meydanı yönünden otogar istikametine seyreden Emirhan K. idaresindeki 59 AEH 625 plakalı otomobil, trafikte sollama yaptığı sırada karşıdan karşıya geçen Ayşegül E.’ye çarptı.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman

Kaza sonrası yaralanan yaya Ayşegül E. olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Vatandaşlar araya girdi

Kaza sonrası ise olay yerinde gergin anlar yaşandı. Yaralı yakını bir kadın, kazaya karışan otomobil sürücüsünün üzerine yürüyerek hakaretler savurdu. Gerginlik, trafik polisi ve vatandaşların araya girmesiyle engellendi.

Öte yandan kaza anı ise güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.