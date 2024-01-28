Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı
Tekirdağ'da jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 3 kişi gözaltına alındı.
Tekirdağ’da jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 3 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Çorlu ve Kapalı ilçelerinde jandarma ekipleri uyuşturucu operasyonu düzenledi. Şüphelilerim ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda esrar, bonzai, sentetik ecza hapı, ruhsatsız tabanca ve bir miktar suçta kullanılan para ele geçirildi. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.