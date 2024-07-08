Tekirdağ'da uyuşturucu ve silah operasyonları

Tekirdağ'da jandarma ekiplerince yapılan çalışmalarda uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi.

Tekirdağ'da uyuşturucu ve silah operasyonları
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Tekirdağ’da jandarma ekiplerince yapılan çalışmalarda uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığınca uyuşturucuya yönelik yapılan çalışmalar sürüyor. Ekipler ve yapılan çalışmalarda Çerkezköy ilçesi Atatürk Mahallesinde R.K. isimli şahsın üzerinde 5 gram esrar, İ.A. isimli şahsın üzerinde 8 gram bonzai, S.S. isimli şahsın üzerinde 6 gram bonzai ele geçirildi.

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Çorlu ilçesi Yenice Mahallesinde de A.K. ve G.K. isimli şahısların eve ve araçlarında yapılan aramada 1 adet tabanca, 17 adet fişek, 1 adet şarjör ve 4,8 gr kokain ele geçirildi.