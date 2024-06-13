Tekirdağ Jandarması uyuşturucu tacirlerine bir darbe daha vurdu

Tekirdağ’da Jandarma ekiplerinin yaptığı tahkikat neticesinde uyuşturucu imal ettiği belirlenen 5 kişi yakayı ele verdi.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ergene ilçesine bağlı Velimeşe Mahallesi, Çorlu ilçesine bağlı Muhittin Mahallesi ve Marmaraereğlisi ilçesine bağlı Yeniçiftlik Mahallesi’nde yaptıkları operasyonlarda A.Z, G.G, S.Z, C.S.Z ve M.S isimli şahısların ev ve iş yerlerinde uyuşturucu kullanımı ve imalatında kullanılan çok sayıda materyal ele geçirdi.

Yapılan aramalarda 560 gr Skunk uyuşturucu maddesi, 9 adet 9 mm tabanca mermisi, 1 iklimlendirme çadırı, 1 ısıtma sistemi, 1 aydınlatma sistemi, 2 adet fan, 1 hava motoru, 1 termometre, 1 adet zamanlayıcı, 4 litre bitki besleyici sıvı gübre, 1 adet uyuşturucu madde öğütme aparatı ve 300 adet şeffaf kilitli poşet ele geçirildi.

Yakalanan şahıslar ile ilgili olarak işlem başlatılırken, uyuşturucu ile mücadelede kararlılıkla operasyonlara devam edileceği bildirildi.