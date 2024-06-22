Tekirdağ sahillerinde bayram tatili yoğunluğu devam ediyor

Tekirdağ sahillerindeki Kurban Bayramı tatili yoğunluğu, tatilin sona ermesine 2 gün kalmasına rağmen devam ediyor.

Ülke genelinde 9 günlük Kurban Bayramı tatilini değerlendirmek amacıyla tatil beldelerine akın eden vatandaşların oluşturduğu yoğunluk, tatilin bitmesine 2 gün kalmasına rağmen devam ediyor. Tekirdağ içinden ve dışından gelenler, Kumbağ Mahallesi’ndeki plajlarda denizin ve sıcak havanın tadını çıkardı. Vatandaşların oluşturduğu yoğunluk dron kamerasına da yansıdı. Bazı vatandaşlar çocuklarıyla birlikte denize girip yüzmenin keyfini yaşarken, diğerleri ise plajlardaki şezlonglara uzanarak güneşin ve güzel havanın tadını çıkardı. Kimileri ise deniz kenarında yürüyüş yaparak ya da sahil boyunca kurulan kafelerde oturarak vakit geçirdi.

Pazar günü itibarıyla sona erecek olan Kurban Bayramı tatilinin ardından sahillerde yaşanan bu yoğunluğun yerini sakin bir ortama bırakması bekleniyor. Tatil boyunca turizm sektöründe hareketlilik yaşanırken, yerel esnaf bu yoğunluktan memnun kaldı. Tatilciler, tatil beldelerinden dönmeden önce son günlerin tadını çıkararak geri dönüş hazırlıklarına başladı.