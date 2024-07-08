Tekneye eşlik eden yunus kamerada

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde tekneye eşlik eden yunus kameralara yansıdı.

Tekneye eşlik eden yunus kamerada
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde tekneye eşlik eden yunus kameralara yansıdı.

Tekirdağ Süleymanpaşa ilçesine bağlı Değirmenaltı Mahallesi açıklarında, tekneye eşlik eden yunus, cep telefonu kamerasıyla ile anbean kayıt altına alındı. Tekneyle denize açılan vatandaş, yunusun tekneyi takip ettiğini fark ederek, cep telefonu kamerasıyla o anları kaydetti. Yunus bir süre tekneye eşlik ettikten sonra gözden kaybolurken o anlar renkli görüntülere sahne oldu.

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