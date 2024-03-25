TEM Otoyolu'nda iki otomobile çarpan araç takla attı

TEM Otoyolu Seyrantepe mevkiinde aracının direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, iki otomobile çarparak takla attı. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, trafikte yoğunluk oluştu.

TEM Otoyolu'nda iki otomobile çarpan araç takla attı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi

TEM Otoyolu Seyrantepe mevkiinde aracının direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, iki otomobile çarparak takla attı. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, trafikte yoğunluk oluştu.

Kaza, saat 10.30 sıralarında TEM Otoyolu Seyrantepe mevkii Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otoyolda seyreden bir otomobil sürücüsü, henüz bilinmeyen bir nedenle aracının direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil sürücüsü aynı yönde giden iki otomobile daha çarparak takla attı. Kazada, takla atan otomobil içindeki sürücü kendi imkanlarıyla araçtan çıkarken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye, ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme yaparak tutanak tutarken, Ankara istikametinde iki şerit trafiğe kapanınca yoğunluk oluştu. Kapanan şeritler nedeniyle Ankara istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu. Kaza yapan araçların kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

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