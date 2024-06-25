Trakya'da geç ekim yapılan ayçiçeği kuraklık stresinde

Türkiye’nin ayçiçeği üretimini yarısından fazlasını karşılayan Trakya’da geç ekim yapılan bölgelerde bitki kuraklık stresini yaşıyor.

Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli’nde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üstünde seyretmesiyle süt olum devresine girecek olan ayçiçeği kuraklık stresi yaşıyor.

Trakya Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Genetik ve Biyomühendislik Bölüm Başkanı ve Bitki Islahı Merkezi Müdürü Prof. Dr. Yalçın Kaya Ayçiçek tarlalarında incelemede bulundu.

Erken ekimin önemine değinen Kaya, “Kış yağışları geçen seneye göre karşılaştırırsak kış yağışları yeterinde yağdı. Ayçiçek veriminden en önemli şeylerden biri erken ekim bu erken ekim özellikle Edirne bölgesinde diğer bölgelerde de Trakya’da gerçekleşti Nisan ayının başında ekebildik ayçiçekleri. Verim açısından değerlendirildiğinde önemli olan dekardaki bitki sayısı, tane sayısı ve tanenin ağırlığı. Bunlardan çıkışlara baktığımızda bu çıkışlar yeterli olarak gerçekleşti” dedi.

"Bayram öncesindeki yağış ayçiçeklerine serinlik yaptı"

Geçen sene Mayıs ayında ekimin olduğunu aktaran Prof. Dr. Kaya, "Geçen sene Mayıs ayında ekimi yapmıştık ve son yılların en kötü sezonlarından bir tanesini geçirmiştik. Bu yıl erken ektik ve yaklaşık 1 ay önce avantajımız var. Şu anda havalar sıcak gidiyor ama bayram öncesinde bir yağış oldu ve ayçiçeklerine serinlik yaptı. Şu anda gördüğünüz gibi bitkilerin tablolarını doldurma seviyesine geldi. Şimdi çiçeklenme dönemi önemli, çünkü bitkideki tane sayısına karar veriyor. Ayçiçeğinde bizim hedefimiz bunun tam olarak dolması. Gönül ister ki bir yağmur daha yağsın. Çünkü bitkideki tabloda kaç tane tane yapacağını karar veriyor. Bu ortaları tamamen dolsun” ifadelerini kullandı.

"Geçen sene üreticilerin yağ oranı düşüklüğü yaşadı"

Geçen sene üreticilerin yağ oranı düşüklüğü yaşadığını vurgulayan Kaya, “En önemli faktörlerden bir tanesi geçen sene sıkıntısını yaşamıştık. Yağ oranı düşüklüğü, verimin düşüklüğünün en önemli faktörlerden birisi çiçeklerini söktüğünde süt olum devresinde aşırı sıcaklar. Şu anda fena gözükmüyor aslında ama dediğimiz süt olumu yani bundan yaklaşık 20 gün sonra ki sıcaklıklar çok önemli. Verimi yüzde 30 ve 40 noktasında etkileyen ve aşırı sıcaklıklar olduğunda strese giriyor bitki ve suyunu çok hızlı kaybettiği için cılız taneler ve yağ oranı düşük taneler elde ediyor” diye konuştu.

"Bazı tarlalarda ayçiçeği sıcaklık stresine girdi"

Ayçiçeklerin boylarının küçük olduğunu ve bitkinin strese girdiğini ifade eden Kaya, bayram öncesi ayçiçeklerinin sıkıntıda olduğunu dile getirdi. Bölgesel olarak bazı tarlalarda bitkinin sıcaklık stresine girdiğini belirten Kaya, bazı bölgelerde ise son yağışların can suyu olduğunu aktardı.