Trendyol, esnaf ve üreticilerin KOBİ Günü'nü kutladı

Trendyol, Türkiye ekonomisinin can damarı olan KOBİ’lerin 27 Haziran Dünya KOBİ Günü’nü kutluyor. Yerli üretici, esnaf ve KOBİ’leri dijitalleştiren e-ticaret platformu, teknoloji, eğitim, pazarlama gibi yetkinlikleriyle, KOBİ’lerin, işlerini büyütmelerine destek oluyor.

Türkiye’nin önde gelen e-ticaret platformlarından Trendyol, istihdamdan ihracata Türkiye ekonomisinin vazgeçilmez yapı taşı olan KOBİ’lerin 27 Haziran Dünya KOBİ Günü’nü kutluyor. E-ticaret platformu, teknoloji altyapısı ve ticarete kolaylık getiren çözümleri ile yerli üretici, esnaf ve KOBİ’leri yeni nesil e-ticaret deneyimiyle buluşturuyor. E-ihracat odağı doğrultusunda dijitalleştirdiği Türk satıcılarını sınır ötesine taşıyor. E-ticaret platformunun sunduğu mikro ihracat çözümleriyle e-ihracatla tanışan yerli işletmeler, geçtiğimiz sene 750 milyon dolarlık ihracat hacmi gerçekleştirdi. Bu yıl sonu için hedef 2.5 milyar dolara ulaşmak.

E-ticaret platformu KOBİ’lere verdiği destekleri şöyle açıkladı:

Türk satıcıları Trendyol ile dijitalleşiyor

Türkiye ekonomisini ağırlıklı olarak KOBİ ölçekli işletmeler oluşturuyor. KOBİ’lerin dijitalleşmesi, Türkiye’nin küresel rekabette iddialı konumunu sürdürülebilir kılmak adına kritik önem taşıyor. E-ticaret platformu, sahip olduğu teknoloji altyapısı, operasyonel kolaylık sağlayan hizmetleri yanı sıra eğitim olanakları ile de Türk satıcıların yanında yer alıyor. Pazarlamadan, tedarik zinciri yönetimine geniş eğitim imkanları sunan Trendyol Akademi aynı zamanda yerli esnaf ve KOBİ’lerin, e-ihracata A’dan Z’ye hazırlanmasını sağlıyor.

Sınır ötesi ticarette platformun etkisi

Türk esnaf ve KOBİ’lerin ‘Made in Türkiye’ etiketli ürünlerini dünya pazarıyla buluşturan Trendyol, e-ihracat ekosistemini geliştirmek adına yurt dışı operasyonlarını büyütüyor. Almanya ile başladığı yurt dışı yolculuğunu Azerbaycan, Körfez bölgesi ve Doğu Avrupa ile sürdüren şirket, Türk satıcılarının bu pazarlardaki gücünü artırmaları adına geniş mikro ihracat çözümleri sunuyor. Şirket, bu kapsamda Türk üreticilerin, esnafın ve KOBİ’lerin pazarlama faaliyetlerini de üstleniyor. E-ticaret platformu, Körfez bölgesine yönelik Ramazan kampanyası ve mayıs ayında Azerbaycan’a yönelik Mega Mayıs ile bölgelere ihracat gerçekleştiren Türk satıcıların siparişlerini artırmalarına destek oldu.

90 binden fazla satıcıyı e-ihracatçı yaptı

E-ticaret platformu, Türk ürün ve üreticilerini dünya pazarlarına taşıma hedefiyle 70 bini KOBİ olmak üzere toplam 90 binden fazla yerli işletmeyi e-ihracatçı hale getirdi. Türk satıcılarının uluslararası ticarette başarılı performanslarına olanak tanıyan e-ticaret platformu, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından düzenlenen ‘İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni’nde de ‘e-ihracat’ kategorisinde birincilik ödülünün sahibi oldu. E-ticaret platformunun hedefi, 300 binden fazla satıcısının tamamını e-ihracatçı yapmak.

“İhracatın en kolay hali”

Moda markası Madamra yetkilisi Rabia Arslan Sarıkaya, Trendyol ile e-ihracatın, ihracatın en kolay hali olduğunu söyledi. Sarıkaya, “Dünyanın birçok noktasına ürünlerimizi kolay bir şekilde ulaştırabiliyoruz. E-ihracatta yüzde 60’lık bir büyümemiz var. Sene sonunda bu oranı yüzde 100’e taşımak istiyoruz. Trendyol, e-ihracat ile birlikte, bize dünyanın yüz ölçümü bakımından büyük ancak ulaşım yönünde küçük ve kolay olduğunu gösterdi. Ürünlerimizin e-ticaret platformunun iş ortaklığı sayesinde, dünyanın birçok noktasındaki müşterilerimize ulaşması bizleri çok mutlu ve gururlu hissettiriyor” ifadelerini kullandı.

“Platform ile dünyaya açılmak gurur veriyor”

Tekstil sektöründe 30 yıllık deneyimlerini Grimelange markasına taşıdıklarını belirten firma yetkilisi Serhat Dicle, Trendyol ile e-ihracat süreci hakkında şunları söyledi: “Sürdürülebilirliğe önem veren marka olarak kaliteli ürünlerimizi dünya pazarlarına uzun soluklu bir şekilde taşımak en büyük hedefimizdi. Kullanıcı dostu platformu, entegrasyon kolaylığı, destek biriminin hızı, reklam modülleri ve demokratik satışa olanak tanıması ile e-ticaret platformu sınır ötesi ticarette tek tercihimiz. Bizim için heyecan verici e-ihracat sürecini iş ortağımız e-ticaret platformu ile gerçekleştirmek, ‘Made in Türkiye’yi dünyaya yaymak bizim için gurur kaynağı.”

“Platform ile globalleşiyoruz”

Pilloveland farklı kategorilerde ev ürünlerine odaklanıyor. Firma yetkilisi Mithat Demir, “Trendyol ile e-ihracatın en büyük farkı operasyonel kolaylık. Rahat bir şekilde, yurt içine ürün gönderir gibi yurt dışına sevkiyatlarımızı gerçekleştiriyoruz. İş hacminde yüzde 60’lara varan yurt dışı payı görüyoruz. Ürün portföyümüzün de etkisiyle özellikle Körfez bölgesinden çok olumlu geri dönüşler alıyoruz. E-ticaret platformu ile ürünlerimizi yurt dışına taşımak bizi duygulandırıyor ve globalleştiriyor” dedi.

E-ihracatı büyüten çalışmalarını reklam filmlerine taşıdı

Sunduğu mikro ihracat çözümleriyle Türk işletmelerini sınır ötesi pazarlara taşıyan e-ticaret platformu, e-ihracat ile işlerini büyüten işletmeleri odağına alan reklam filmlerini de yayınladı. Üretim alanında şekillenen ürünlerin, e-ticaret platformu ile dünyanın farklı noktalarına, kolaylıkla ulaşmasını konu alan filmler, şirketin üreticilerle birlikte Türkiye’nin e-ihracat şampiyonu olmasını vurguluyor. “Dünyaya Türk İmzası Atıyoruz” mesajını iletiyor. Reklam filmleri Trendyol’un youtube hesabından izlenebiliyor.