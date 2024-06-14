TÜRAM Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Öğrencileri Mezuniyet Coşkusu Yaşadı

Gurur ve Coşku Dolu Anlar

Mezuniyet töreninde, öğrencilerin dört yıllık eğitim hayatlarının sona ermesi ve yeni bir başlangıç yapmaları kutlandı. Okul Müdürü Mualla Varlıoğlu, yaptığı konuşmada öğrencilere hitap ederek, onların gelecekteki başarıları için en iyi dileklerini sundu ve eğitim hayatları boyunca gösterdikleri çaba ve başarılarından ötürü tebrik etti.

Destek ve Teşekkür

Ezgi AŞ. Yönetim Kurulu Başkanı ve Eğitim Kurumu Kurucu Temsilcisi Erkut Uysal da törende yaptığı konuşmada, eğitime ve gençlerin gelişimine verdikleri önemi vurguladı. Uysal, mezun olan öğrencileri tebrik ederek, onların ileride ülkemize ve topluma değer katacak bireyler olacaklarına inandığını belirtti.

Sertifika Takdimi ve Kapanış

Törenin sonunda, mezun öğrencilere sertifikaları takdim edildi. Öğrenciler, öğretmenleri ve aileleri ile birlikte bu anlamlı günü kutlayarak, anılarını ölümsüzleştirdiler. Coşkulu ve duygu dolu anlarla sona eren mezuniyet töreni, öğrencilerin hayatlarında unutulmaz bir anı olarak yerini aldı.