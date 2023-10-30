Turizmdeki yeni trendler ve güncel gelişmeler bu kongrede konuşuldu

SUBÜ Turizm Fakültesi ev sahipliğinde düzenlenen 3. Uluslararası Turizmde Yeni Jenerasyonlar ve Yeni Trendler Kongresi, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’un katıldığı kapanış yemeği ile sona erdi.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Turizm Fakültesi ev sahipliğinde 26-28 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilen 3. Uluslararası Turizmde Yeni Jenerasyonlar ve Yeni Trendler Kongresi (INGANT ’23), kapanış yemeği ile son buldu. Kongrede 12 farklı ülkeden 44 farklı üniversite ve toplam 135 katılımcı yer aldı. Türkçe ve İngilizce olmak üzere 62 bilimsel çalışma sunularak dünya turizmindeki yeni trendler ve güncel gelişmeler tartışıldı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç davetlilere yönelik yaptığı konuşmasında turizmde yeni trendlerin ele alındığı kongrenin; Türkiye’nin turizm endüstrisindeki hedeflerine, bölgeye ve Sakarya’ya ciddi katkılar sağlayacağını umduğunu belirterek, katılımcılara ve kongre ekibine teşekkür etti. Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce ise kongrenin Sapanca’da gerçekleşmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi ve Sakarya’nın doğa turizmi, kültür turizmi ve kitle turizmi gibi turizmin farklı turizm türlerine ev sahipliği yapabilme kabiliyeti olan dünyadaki sayılı şehirlerden olduğunun altını çizdi.