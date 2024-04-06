Türk gümrük firması, yurtdışı büyüme ve teknoloji odaklı yeni döneme hazırlanıyor

Gümrük sektöründe 21. yılında işlem sayısı itibari ile ilk 5’e girmeyi başaran Asset GLI, lojistik sektöründe Türkiye’deki büyümesini ve yatırımlarını yurtdışında sürdürerek teknoloji odaklı yeni döneme hazırlanıyor.

Gümrük sektöründe 21. yılında işlem sayısı itibari ile ilk 5’e girmeyi başaran Asset Global Logistic Integration icra kurulunda yeni yapılanmalara gitti. Teknoloji alanında yaptığı atılımlar ile sektöründe öncü olan firma, yeni dönemde de gerek yurtiçi gerekse yurtdışı yatırım planlarında yine teknolojiyi ön planda tutmaya ve bu alanda marka olma yolunda hızla ilerliyor. Şirket hızla büyümeye devam ederken yurtdışı yatırımlar bölümü oluşturuldu. Bu göreve İcra Kurulu Başkanı (CEO) olarak görev almakta olan Avşar Dada’yı, yönetim kurulu üyesi ve yurtdışı yatırımlardan sorumlu icra kurulu başkan yardımcısı olarak atadı. Avşar Dada aynı zamanda icra kurulu üyesi olarak Türkiye’deki görevine devam ediyor. Bu kapsamda icra kurulu başkanlığı (CEO) görevini şirketin kurucularından Uğur Tekin tarafından tekrardan yürütülecek.

İcra kuruluna katılan üyeler

Firma bünyesinde uzun yıllardır görev almakta olan Finans Müdürü Nilüfer Dikel, Genel Müdür Yardımcısı Mesut Temel, Ticaret Direktörü/Yönetim Kurulu Üyesi Can Kırcan, Yazılım ve İş Çözümleri Müdürü Muaz Gültekin ile Alparslan Çağlayan icra kurulu üyesi olarak atanmasına karar verildi. Perihan Moorcroft ise global ihaleler ve stratejik müşterilerden sorumlu yönetici olarak atanmasına karar verildi. Organizasyonun daha verimli ve etkin olması adına genel sekreterlik birimi kurularak bu pozisyona da Selin İnan’ın atandı.

E-Ticaret lojistiğinde Almanya ve ABD’de önemli yatırımlar

Asset Worldwide Express markasıyla havayolu ve karayolu BGB (Basitleştirilmiş gümrük beyan) yetkisi ve IATA lisansına sahip olan şirket, Yenibosna ve Tuzla depo ile operasyon merkezleri dışında Almanya’da da gümrük müşavirliği lisanslarını alarak bu çözümleri de sunmaya başladı. 2021 yılında Almanya Köln’de ofis ve deposunu açarak ilk yurtdışı yatırımına başlayan şirket, yurtdışı yatırımlarını arttırmaya karar verdi. Güçlü gümrük müşavirliği ekibi ve aynı zamanda AR-GE Merkezinde faaliyetlerini devam eden Asset Optimus çözümleriyle Almanya’da da fark oluşturmaya devam ediyor. Benzer depo ve ofis yatırımını ABD de gerçekleştirme kararı alan şirket, Asset Worldwide Express markasıyla e-ticaret lojistiğinde global oyuncu olmak istiyor.