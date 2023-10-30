Turkcell Dijital İş Servisleri ve VMware Türkiye'den iş ortaklığı

Turkcell Dijital İş Servisleri, kurumsal müşterilerine sunduğu bulut hizmetlerinin kapsamını genişletmeye devam ediyor. İş birliğiyle VMware Sovereign Cloud programına katılan Turkcell Dijital İş Servisleri; finans, sağlık, kamu gibi hassas sektörlerde faaliyet gösteren müşterilerinin verilerini ve iş yüklerini, sunduğu Sovereign konseptle uyumlu bulut çözümleriyle güvenli ve regülasyonlara uygun şekilde barındıracak.

Turkcell’in kurumlara tek noktadan uçtan uca teknolojik çözümler sunduğu Dijital İş Servisleri şirketi, regüle edilen sektörlerde Sovereign (veri güvenlikli/otonom) dijital altyapıları sunmayı hedefleyen bulut sağlayıcılarının bir araya geldiği VMware Sovereign Cloud programına katıldı. Operatörün sunduğu bu hizmet sayesinde, finans, sağlık ve kamu gibi sektörlerde faaliyet gösteren kullanıcıların hassas ve regülasyonlara tabi iş yükleri, güvenli ve regülasyonlarla uyumlu bulut çözümlerde barınacak.

Bölgeye özel yerel çözüm

Turkcell’le yapılan iş birliği sayesinde VMware Sovereign Cloud programı kullanıcıların bulunduğu bölgeye özel esnek bir hizmet sunuyor. Sistem kullanıcılara ‘bölgesel kontrol’, ‘veri erişimi ve veri bütünlüğü’, ‘veri güvenliği ve uyumluluğu’, ‘veri bağımsızlığı ve mobilitesi’, ‘veri analitiği ve inovasyon’ gibi alanlarda operatörün yüksek teknolojiyle donatılmış ve güvenilir bulut çözümleriyle çalışma ayrıcalığı sağlayacak.

“Sovereign bulut çözümleriyle veriler güvende”

Turkcell Kurumsal Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ceyhun Özata iş birliğiyle ilgili şunları söyledi: “Uluslararası standartlarda 4’ü yeni nesil olmak üzere toplam 8 veri merkezimizde yaklaşık 40 bin metrekare beyaz alanla 3 binden fazla kurumsal müşterimize veri merkezi ve bulut hizmetleri sunarak maliyet avantajı sağlarken esnek, ölçeklenebilir, veriye erişimde güvenilir ve yüksek standartlarda bir altyapı sağlıyoruz. Kurumların operasyonel verimliliklerini artırmalarına yardımcı oluyoruz. Farklı coğrafi bölgelerden sağladığımız yedekli altyapılarla iş sürekliliğini en üst düzeye taşıdığımız bulut altyapılarımızı, yüksek güvenlik önlemleriyle sunuyoruz. Bununla birlikte Türkiye’nin ISO 27017 Bulut Bilgi Güvenliği Sertifikasına sahip ilk servis sağlayıcısıyız. ‘Türkiye’nin verisi Türkiye’de kalmalı’ vizyonumuzla bu alanda yatırımlarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Son olarak Sovereign Cloud programına katılan Türkiye’nin en büyük veri merkezi işletmecisi unvanına sahip bulut sağlayıcısı olarak, şirketlerin hassas ve kritik verilerini yerel yönetmeliklere uygun şekilde veri yerleşimi ve veri egemenliği gereksinimlerini karşılayan güvenli, uyumlu bir ulusal bulut üzerinde çalıştırmalarına imkân oluşturacağız.”

“Müşteri verilerinin değerinin açığa çıkma riskini azaltıyor”

VMware Türkiye Ülke Müdürü Murat Mediçeler şöyle konuştu: “Bilgi teknolojileri, müşteri verilerinin değerinin açığa çıkma riskini azaltır. Bulut egemenliği olmadan veri egemenliğinden söz edilemez. Veri egemenliği için, bulut teknolojisinin yenilikçi potansiyelinden de faydalanılır. Turkcell gibi VMware Sovereign Cloud sağlayıcıları, müşterilerin verilerinin tam değerini ortaya çıkararak inovasyon yapmasına ve dijital dönüşümü yönlendirmesine yardımcı olabilir.”

Veri güvenliğinde öncülüğünü koruyacak

Türkiye’de kamu kurumlarının ve özel sektörün uçtan uca dijitalleşmesinin öncüsü olan Turkcell Dijital İş Servisleri, bulut servis alanında da yerli çözümlerle verinin değerinin ve ülke sınırları içinde korunmasının önemine odaklanacak, Türkiye’de Sovereign Cloud sağlayıcısı olarak ilerleyen dönemde de yeni nesil veri korumasında öncülüğünü sürdürecek. Turkcell Dijital İş Servisleri sektörel derinleşmede sunduğu ‘Kamu Bulut’, ‘Özel Bulut’ (Private Cloud) ve ‘Finans Bulut’ servislerinde Sovereign Cloud metriklerini en yeni teknolojilerle karşılayacak.