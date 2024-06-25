Türkiye, 13. Avrupa Kadınlar İşitme Engelliler Basketbol Şampiyonası'nda yarı finalde

İspanya’nın Malaga kentinde düzenlenen 13. Avrupa Kadınlar İşitme Engelliler Basketbol Şampiyonası’nda Türkiye, yarı finale yükseldi.

İspanya’nın Malaga kentinde düzenlenen 13. Avrupa Kadınlar İşitme Engelliler Basketbol Şampiyonası’nda Milliler, tarih yazmaya devam ediyor. Şampiyonada birbirinden güçlü rakipleri yenerek adını çeyrek finale yazdıran ay-yıldızlılar, çeyrek finalde Yunanistan ile karşılaştı. Yunanistan’ı 49-41 yenen Türkiye adını yarı finale yazdırdı.

İşitme Engelliler Kadın Basketbol Milli Takımı, 27 Haziran’da Ukrayna ile yarı finalde karşı karşıya gelecekler.

“Hedefimiz Avrupa şampiyonluğu”

Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Kerim Vural takımın şu ana kadar ortaya koyduğu performanstan son derece memnun olduklarını belirterek, "Gerek oynadığımız oyun gerekse de sonuçlar bizleri fazlasıyla memnun etti. İlk günden itibaren takımımıza güvendiğimizi hep söyledik. Onlarda bizi mahçup etmiyorlar. Tek bir hedefimiz var o da şampiyonluk. Önce Ukrayna’yı yarı finalde yenip sonra da finalde kazanarak Avrupa şampiyonu olmak istiyoruz. Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu olarak tüm branşlarda ülkemizi en iyi şekilde temsil etmeye devam ediyoruz" şeklinde konuştu.