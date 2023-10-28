Türkiye Belediyeler Birliği Toplantısı gerçekleşti

Bilecik Belediyeler Birliği aynı zamanda Bayırköy Belediye Başkanı Mustafa Yaman, Türkiye Belediyeler Birliği toplantısına katılım gösterdi.

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Ekim Ayı Olağan Meclis Toplantısı TBB ve Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz’ın başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantı sonrası bir değerlendirme yapan Başkan Yaman, "Ankara Hizmet Binasında gerçekleşen toplantıda alınan kararların belediyelere ve ülkeye hayırlı olsun. Mamak Belediye Başkanı ve Türkiye Belediyeler Birliği Encümen Üyesi Murat Köse’nin de imzası bulunan; İsrail’in saldırıları sonucu yerel hizmetlerde büyük yıkım ve aksama yaşanan Gazze’nin yeniden imar ve inşasına destek verilmesine ilişkin önerge, Türkiye Belediyeler Birliği Meclisi’nde oy birliğiyle kabul edildi. Bombalamalar durduğunda belediye olarak elimizden geleni yapmaya çalışacağız. Yakın süreçte insani yardım, devam eden süreçte de şehrin yeniden imarıyla ilgili yardımlara devam edilmeli” diye konuştu.