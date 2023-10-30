TVF Voleybol Erkekler 2. Ligi: Gölcük Belediyespor: 3 - Tuzla Gelişim: 1
1 mağlup etti
1 mağlup etti
Salon: Kocaeli Gölcük 17 Ağustos
Hakemler: Furkan Atalı, Hatice Erdoğan
Gölcük Belediyespor: Mehmet C. Tetik, Azad O. Budak, Yağız A. Aslan, Alper M. Aktaş, M. Faik Dereli, Berkay Yavaş, Onur Özalay, Berat Budak, Yusuf Bilgili, Ali Berk Uzuner, M. Efe Duran,
Tuzla Gelişim: Burak İslamoğlu, Mehmet Yıldız, Hasan K. Dastan, Osman S. Çiçek, Selçuk Uyar, Erdem Demirtaş, İ. Can Narin, Fatih Şişman
Setler: 25-21, 20-25, 25-17, 25-19
Süre: 110 dakika