TVF Voleybol Erkekler 2. Ligi: Gölcük Belediyespor: 3 - Tuzla Gelişim: 1

1 mağlup etti

TVF Voleybol Erkekler 2. Ligi: Gölcük Belediyespor: 3 - Tuzla Gelişim: 1
Editör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Proline
Proline

1 mağlup etti

Salon: Kocaeli Gölcük 17 Ağustos

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman

Hakemler: Furkan Atalı, Hatice Erdoğan

Gölcük Belediyespor: Mehmet C. Tetik, Azad O. Budak, Yağız A. Aslan, Alper M. Aktaş, M. Faik Dereli, Berkay Yavaş, Onur Özalay, Berat Budak, Yusuf Bilgili, Ali Berk Uzuner, M. Efe Duran,

Tuzla Gelişim: Burak İslamoğlu, Mehmet Yıldız, Hasan K. Dastan, Osman S. Çiçek, Selçuk Uyar, Erdem Demirtaş, İ. Can Narin, Fatih Şişman

Setler: 25-21, 20-25, 25-17, 25-19

Süre: 110 dakika