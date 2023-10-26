UEFA Avrupa Konferans Ligi: Fenerbahçe: 1 - Ludogorets Razgrad: 0 (İlk yarı)
UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu 3. haftasında Fenerbahçe, sahasında Bulgar ekibi Ludogorets ile karşı karşıya geliyor. Maçın ilk yarısı sarı-lacivertli ekibin 1-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.
UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu 3. haftasında Fenerbahçe, sahasında Bulgar ekibi Ludogorets ile karşı karşıya geliyor. Maçın ilk yarısı sarı-lacivertli ekibin 1-0’lık üstünlüğü ile tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
26. dakikada Batshuayi’nin ara pasında ceza sahası içi sağ tarafında topla buluşan Fred’in dar açıdan yaptığı vuruşta kaleci Sluga meşin yuvarlağı uzak direğe çeldi. Burada topla buluşan Tadic’in yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yandan auta gitti.
30. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Piotrowski’nin sert şutunda meşin yuvarlak direğin yanından dışarı çıktı.
39. dakikada sol taraftan Oosterwolde’nin ortasında ön direkte Batshuayi’nin yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleyi bulmadı.
42. dakikada Fred’in pasında topla buluşan Batshuayi’nin ceza sahası içi sağ çaprazından kaleciyle karşı karşıya kalarak yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelere gitti. 1-0
Hakemler: Guillermo Cuadra, Guadalupe Porras Ayuso, Alejandro Estevez
Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Osayi, Becao, Djiku, Oosterwolde, Zajc, Crespo, Fred, Tadic, Kent, Batshuayi
Yedekler: Livakovic, Doğukan Demir, Yusuf Akçiçek, İsmail Yüksek, Ferdi Kadıoğlu, İrfan Can Kahveci, Muhmmet İmre, Szymanski, Efekan Karayazı, Dzeko, Cengiz Ünder, Umut Nayir
Teknik Direktör: İsmail Kartal
Ludogorets: Sluga, Witry, Sonko, Verdon, Nedyalkov, Naressi, Piotrowski, Gonçalves, Tekpetey, Vidal, Seco
Yedekler: Padt, Pepelyashev, Terziev, Son, Russo, Yankov, Nedelev, Duah, Tissera, Mounir, Delev
Teknik Direktör: Georgi Dermendzhiev
Gol: Batshuayi (dk. 42) (Fenerbahçe)
Sarı kart: Naressi (Ludogorets)