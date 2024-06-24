Uludağ'ın yaban hayvanları fotokapana yakalandı

Uludağ’ın çeşitli bölgelerine kurulan fotokapanlara takılan geyik, ayı, tilki ve domuz gibi yaban hayvanları renkli görüntüler oluşturdu. Yaban hayvanlarının doğal ortamlarında kaydedilmesi popülasyonun genişlediğini ortaya koydu.

Doğa Koruma Ve Milli Parklar 2. Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından Uludağ’da farklı noktalara yerleştirilen fotokapanlar, yaban hayvanlarının doğal ortamlarında ne kadar mutlu olduklarını gözler önüne serdi. Yaban hayvanlarının takibini yapmak için yerleştirilen fotokapanlara, yavrusuyla yemek arayan ayı, grup halinde gezen geyikler, ne yapacağına karar veremeyen tilki ve domuz sürüsü takıldı.

Görüntüler, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından paylaşılırken, izleyenlerden yoğun ilgi gördü.