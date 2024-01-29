Uludağ yolu çarpışan otomobil pistine döndü, kimileri mahsur kaldı

Bursa’nın üst kesimlerinde ve Uludağ’da yoğun kar yağışı sonrası vatandaşlar piknik yapmaya ve kar topu oynamaya bölgeye gitti. Ancak-15 dereceyi bulan soğukta ve yoğun kar yağışında bir çok noktada kazalar ve mahsur kalma olayları yaşandı. Hem jandarma hem de belediye ekipleri kaza yapanlara ve yolda kalanlara yardım etti. Onlarca kazada ölen ya da yaralanan olmaması sevindirirken, bugün de bölgede yoğun kar yağışı bekleniyor

Uludağ’da önceki gece saatlerinde etkili olmaya başlayan kar yağışı tatilcilerin yüzünü güldürürken, araçlarıyla çıkan günübirlikçilere ter döktürdü. Kentin yüksek kesimleri ve ilçelerinde etkili olan kar yağışı, araç sürücülerine kabusu oldu. Kar lastiği ya da zinciri olmadığı için yolda mahsur kalan araç sahiplerinin yardımına özel araçlar, jandarma, belediye ekipleri ve kurtarma ekipleri koştu.

Bursa’nın yüksek kesimleri ve ilçelerinde akşam saatleri itibariyle etkisini gösteren kar yağışı hayatı felç etti. İznik ilçesinde yolda mahsur kalan araç sahiplerinin yardımına Bursa Büyükşehir Belediyesi ekipleri koştu. Bir yandan araçları saplandığı yerden çıkaran ekipler, diğer yandan da yolların kapanmaması için durmadan çalıştı.

Uludağ’ın eteklerindeki Tuzaklı Köyünde ise bir araç kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp takla attı. Uludağ yolunda da çok sayıda maddi hasarlı kaza meydana geldi. Uludağ’da ise akşam saatlerinde yağan kar yağışı, gece saatleri itibariyle etkisini artırdı. Kayak pistinde kar kalındığı 76 santimetreye kadar ulaştı. Yoğun kar, tatilcilerin yüzünü güldürürken, günübirlik eğlenmek için otomobilleriyle Uludağ’a gelen vatandaşlar adeta ter döktü. Kar fırtınasına yakalananlar, otellere ve araçlarına sığındı. Hava sıcaklığının -15 dereceye düştüğü Uludağ’da kar yağışıyla birlikte kayak yapmak isteyen birçok kişi ise teleferik sırasında izdiham oluşturdu.

Bugün de Bursa’nın üst kesimleri ve Uludağ’da yoğun kar yağışı beklenirken, hava sıcaklığının -10 dereceyi aşması bekleniyor.