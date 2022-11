Umuç ve Özkök'ten örnek destekler

Futbolda yazılmamış bir kural vardır, “Futbolcular kazanır, yöneticiler kaybeder” diye. Silivri’nin değerli iki iş insanı Erkan Umuç ve Ali Özkök ise “Silivrispor kazandıkça biz kaybetmeye razıyız” demekle kalmıyor, ilçemizdeki kulüplere destek olma gayretlerini devamlı olarak ortaya koyuyor.

UMUÇ: SİLİVRİ HER ŞEYİN EN İYİSİNİ HAK EDİYOR

Erkan Umuç, iş alanındaki başarısı ile dikkatleri üzerine toplaması gibi spora verdiği destek ile sergilediği duyarlılığı ile de takdir topluyor. Amatör spora verdiği destek ile farkındalık yaratan iş insanı, ilçemizde pek çok konuda destek duyarlılığı ile de çıkıyor karşımıza.

Erkan Umuç, “İş hayatında başarılı olmanın en keyifli yönlerinden biri toplumsal konulara destek olabilmektir. Başkaları için bir şey yapabilmenin manevi tatminini herkesin bu hayatta tatması gerek. Spora verilen desteği, siyaseten insanlarla bir araya gelmeyi de ticarette müşterilerimizi memnun etmek kadar değerli buluyorum. Silivrispor göz bebeğimiz, ilçemizin marka değerlerinden biri. Diğer kulüplerimiz ve sportif çabaları da aynı ölçüde önemsiyoruz. Gücümüz yettiğince ilçemize her alanda hizmet etmeye hazırız; Silivri her şeyin en iyisini hak ediyor” dedi.

ÖZKÖK: SPORA HERKES DESTEK OLMALI

Sportif ve sosyal konulara duyarlılığı ile bildiğimiz iş insanı Ali Özkök de, “Spora tüm bireylerin destek olmasını ve bu konuda toplum olarak gençlerin elinden tutarak yol gösterici olmamız gerekiyor. Spor sağlıklı bireylerin yetişmesinin yanı sıra genç neslin kötü alışkanlıklardan uzak kalmasına da büyük katkı sunmaktadır” şeklinde konuştu.

Her iki iş insanı da ilçemizdeki bütün spor kulüplerinde mücadele eden sporculara bol şans, sakatsız, başarıyla gerçekleşen bir sezon dilediler.