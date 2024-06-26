Uyarılara rağmen bir günde yarım milyonun üzerinde dolandırıldılar

Sakarya’da telefondan kendilerini polis, avukat veya savcı olarak tanıtan şahıslar, bir gün içerisinde 4 ayrı kişiyi 506 bin lira dolandırdı.

Telefon üzerinden dolandırıcılık vakaları tüm uyarılara rağmen sürüyor. Telefon üzerinden kendilerini polis, avukat veya savcı olarak tanıtan şahıslar Sakarya’da jandarma sorumluluk bölgesinde bir gün içerisinde 4 ayrı kişiyi dolandırdı. Sakarya İl Jandarma Komutanı Nejdet Karaca, dolandırıcılık olaylarına dikkat çekmek ve vatandaşları bir kez daha uyarmak amacı ile sosyal medya hesabı üzerinden bir gün içerisinde yaşanan dolandırıcılık olaylarını paylaştı. Yapılan paylaşımda; bir vatandaşın, ’kendisini İçişleri Bakanlığından aradığını söyleyen dolandırıcıya 390 bin TL’, diğer bir vatandaşın ’kendisini avukat olarak tanıtan ve uzlaşma ücreti göndermeniz gerekiyor diyen dolandırıcıya 27 bin lira’, bir kişinin ’sosyal medya uygulamasındaki ucuz cep telefonu ilanına inanarak dolandırıcıya 45 bin lira’, diğer bir kişinin de ’kendisini polis olarak tanıtan dolandırıcıya 44 bin lira’ olmak üzere toplamda 4 farklı kişinin bir gün içerisinde bu yöntem ile dolandırıcılara 506 bin lirasını kaptırdığı bildirildi.

Ayrıca paylaşımda, "Jandarma, polis, MİT, savcı vatandaştan para talep etmez. Unutmayın ki hiç kimse malını piyasa değerinden ucuza satmaz. Sizi telefonla arayıp para talep eden hiç kimseye para göndermeyin" gibi uyarıcı ifadeler de bir kez daha yer aldı.