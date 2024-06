Uzmanlardan önemli uyarı: 'Kurban etini 24 saat bekletin'

Kocaeli’de diyetisyenler kadınlara verdiği seminerde, kurban etinin tüketilmeden 24 saat bekletilmesi uyarısı yaparken, pişirme ve saklanma koşulları hakkında da önemli bilgiler bilgiler verdi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Anne Şehir Sağlıklı Yaşam merkezlerinde üyelere, Kurban Bayramında dikkat edilmesi gereken sağlıklı beslenme konusunda seminer verdi. Aile bireylerinin bir araya geldiği, birbirinden lezzetli geleneksel yemekler eşliğinde hasret giderildiği bayramlarda, yemeklerin doğru şekilde tüketilmesinin vurgusu yapıldı. Kadınlara özel gerçekleşen seminerde et tüketiminin önemi, et pişirme önerileri, eti saklama yöntemleri konuları anlatıldı.

Eti 24 saat dinlendirin

Daha keyifli ve daha sağlıklı bayram geçirmenin dikkatli beslenme ile olacağına vurgu yapan büyükşehir diyetisyenleri; kalp-damar hastalıkları, diyabet hastaları, hipertansiyon hastaları, böbrek hastalarının risk altında bulunduklarını ifade etti. Sağlıklı bireylerin dikkatli beslenmediğinde ise sindirim problemi, midede şişkinlik, ağrı, kabızlık, kalp çarpıntısı, tansiyon yükselmesi gibi sağlık engelleri ile karışılabilecekleri belirtildi. Bayram sabahı kurban kesme telaşı ile kahvaltı öğününün atlanabildiği hatırlatılan seminerde; Kurban Bayramı’nda birinci gün et tüketmeyin uyarısı yapıldı. Et tüketimini diğer günlere bırakın ilk gün, yumurta, peynir, söğüş sebzeler, taze yeşillikler, tam tahıllı ekmek gibi besinlerle sağlıklı bir kahvaltı tercih edin. Ayrıca etin kesildikten sonra hemen tüketilmesinin doğru olmadığı vurgulandı. Sindirim ile ilgili problemlere neden olabileceği bu nedenle etler tüketilmeden en az 24 saat bekletilmeli uyarısı yapıldı.

Et nasıl tüketilmeli?

Seminerde insan sağlığı için kırmızı etin tüketilmesinin önemli olduğuna değinildi. Kırmızı ette iyi kalite hayvansal proteinin yanı sıra, demir, çinko, fosfor, magnezyum mineralleri ile B12, B6, B1 ve A vitaminlerini içeriyor. Fakat etin sebze, salata gibi C vitamini içeriği yüksek besinlerle tüketilmesi, demir emilimini artırması nedeniyle daha yararlı olur. Özellikle sindirim problemleri yaşamamak için kırmızı eti geç saatlerde değil, öğle yemeğinde tercih edin. Akşam öğününde ise sindirimi kolay olan sebze, kuru baklagil gibi posa içeriği yüksek yemekler tercih edin önerisi yapıldı. Özellikle kolesterol ve kalp hastalarının et tüketmemeleri gerektiği uyarısı da yapıldı. Seminerde et tüketimi yanında aynı besin grubundan olan peynir ve yumurtanın tüketilmemesi gerektiği, söğüş sebzeler ve tam tahıllı ekmekle beraber etin tüketilmesi önerildi. Bununla birlikte et tüketiminiz günde en fazla 3-4 köfte kadar veya 15-16 parça kuşbaşı et kadar olması gerektiği belirtildi.

Pişirme yöntemi anlatıldı

Kurbanda beslenme seminerinde kadınlar et pişirmenin önemi ve püf noktaları anlatan diyetinler, "Etler ızgarada pişirilirken, etle ateş arasındaki uzaklık (en az 15 santim) eti yakmayacak ve "kömürleşme" sağlamayacak şekilde ayarlanmalı. Çok yüksek ısıda, uzun süre pişirme ve kızartma yöntemi çeşitli ’kanserojen maddelerin’ oluşumuna neden olabileceği için tercih edilmemesi gerekiyor. Bununla birlikte eti pişirirken içerisine kuyruk yağı, iç yağ eklemek gibi sıklıkla yapılan hatalardan başta kalp hastaları olmak üzere herkes kaçınmalı, etler hiçbir ekstra yağ eklenmeden kendi suyunda, kısık ateşte kavurma, haşlama veya ızgara yöntemlerinden birisiyle pişirilmesi gerekiyor. Kekik, karabiber, kimyon, kırmızıbiber gibi baharatlar, defneyaprağı, fesleğen gibi otlar etinizi hem daha lezzetli hem de daha faydalı hale getirecektir.

Kurban etinin saklanma koşulları

İnsan sağlığı için etin tüketilmesi faydalı olduğu kadar kesilen etlerin korunması ve saklanması da insan sağlığı açısından çok önemli. Diyetisyenler kurban etlerinin saklanması konusunda önerilerde bulundu. Etler, büyük parçalar şeklinde değil, birer yemeklik olacak şekilde kıyma, kuşbaşı gibi küçük parçalara ayrılarak buzdolabı poşetine veya yağlı kağıda sarılmalı ve buzdolabının buzluk kısmında veya derin dondurucuda saklanması gerektiği belirtildi. Etler buzdolabında -2 santigrat derecede 1-2 hafta, derin dondurucuda ise -18 santigrat derecede 3-6 ay saklanabilir. Etlerin dondurulduktan sonra tekrar çözünmesi bazı "mikroorganizmalar" için üreme ortamı oluşturuyor. Etin çabuk çözünmesi amacıyla uygulanan kalorifer, soba üzerinde çözünme, oda sıcaklığında bekletme gibi yöntemler, insan sağlığı açısından tehlikeli sonuçları da beraberinde getirebilir bu nedenle buzdolabının alt bölmesinde çözünmesi sağlanmalı, çözünen et hemen pişirilmesi ve tekrar dondurulmaması gerekir.