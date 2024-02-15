Vali Demirtaş: '275 personelle arama kurtarma çalışmaları devam ediyor'

Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, Marmara Denizi’nde batan kargo gemisi ile ilgili yeni bir yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, “12.00 itibariyle AFAD, Sahil Güvenlik, Deniz Polisi, Jandarma, UMKE, ANDA, AKUT ve NAK ekiplerinden oluşan toplam 6 kurtarma botu, 28 araç ve 1 adet Sahil Güvenlik korvetinden oluşan 275 personel ile kurtarma çalışmalarına devam edilmektedir” denildi.

Balıkesir’in Marmara Adası’ndan Bursa’nın Gemlik ilçesine kuru yük getiren 69 metrelik kargo gemisi Marmara Denizi’nde battı. Bölgeye çok sayıda ekip gönderilirken, gemide 6 kişilik mürettebat bulunduğu bildirildi. Kargo gemisi sabah 06.32’de İmralı Adası yakınlarında acil durum sinyali bildirdi. Bunun üzerine bölgeye çok sayıda kurtarma ekibi gönderildi. 07.12 itibariyle de gemiden sinyalin tamamen kesildiği belirtildi.

Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, sosyal medya üzerinden ikinci bir yazılı açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“15 Şubat 2024 Perşembe günü saat 06.32’de Sahil Güvenlik Marmara Boğazlar Bölge Komutanlığı Harekat Merkezi tarafından içerisinde 6 personel bulunan BATUHAN A isimli ticari geminin Marmara Adası Badalan Limanı’ndan bin 250 ton mermer tozu yükü ile 14 Şubat Çarşamba günü saat 20.30’da çıkış yaparak Gemlik Limanı’na intikali esnasında Karacabey kuzeyi 4 mil açığında (40 28.47K-028 16.40D) 06.20’de battığı ihbarı alınmıştır. İhbarın alınmasını müteakip arama kurtarma çalışmalarına başlanmış olup halihazırda 12.00 itibariyle AFAD, Sahil Güvenlik, Deniz Polisi, Jandarma, UMKE, ANDA, AKUT ve NAK ekiplerinden oluşan toplam 6 kurtarma botu, 28 araç ve 1 adet Sahil Güvenlik korvetinden oluşan 275 personel ile kurtarma çalışmalarına devam edilmektedir. Arama kurtarma faaliyetine katılan halihazırda 1 Sahil Güvenlik Arama Kurtarma Korveti, 3 adet Sahil Güvenlik botu, 1 adet Sahil Güvenlik helikopteri, 1 adet Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Keşif Karakol Uçağı, 2 adet Kıyı Emniyet botu arama kurtarma faaliyetlerine devam etmektedir.

İlerleyen saatlerde 1 adet Deniz Kuvvetleri Komutanlığı arama kurtarma gemisi ve 1 adet mayın gemisi, ROV (su altı robotu) cihazı bulunan Deniz Polisi ekibi ve 1 adet Kıyı Emniyet unsuru olan Nene Hatun römorkörü arama kurtarma faaliyetlerine katılacaktır.”