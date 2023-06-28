Vali Kızılkaya, yemin törenine katıldı

Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, Jandarma Eğitim Komutanlığı'nın yemin törenine katıldı.

Vali Kızılkaya, yemin törenine katıldı
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Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, Jandarma Eğitim Komutanlığı’nın yemin törenine katıldı.

Tören, askeri personelin yemin ederek göreve başlamasını kutlamak amacıyla düzenlendi. Törende yemin eden jandarma personeline hitap ederek onları tebrik ederek görevlerinde başarılar dileyen Vali Kızılkaya, “Bilecik Jandarma Eğitim Komutanlığında vatani görevlerini tamamlayan evlatlarımızın ve ailelerinin bu gururlu günlerinde sevinçlerine ortak olduk. Her birine, bundan sonraki hayatlarında başarılar dilerim” dedi.