Vatandaş şikayetçi, 'Telefon ve internet çekmiyor'

Gelen mesajların çoğunda aynı şikayetler diler getirildi. Gelen mesajlarda şu ifadeleri kullandı:

“Belediye karşısı, Karamustafa Caddesi ve çevresinde telefon hatlarından Turkcell, Vodafone ne de Türk Telekom çekmiyor. Bunu bir haber yapar mısınız? Çok uğraştık ama hiçbir sonuç alamadık. Belki haber olunca bir şeyler yaparlar. Özellikle Belediyeye yakın bölgeler de aynı durumda ama orada sadece İnternet çekmiyor. Bizim burada evlerde telefonlarda çekmiyor. Esnafların pos cihazları da çalışmıyor.”

