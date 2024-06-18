Yaban ördekleri Süleymanpaşa Deresi'ni menken tuttu
İlkbaharda havaların ısınmasıyla Tekirdağ'a gelenek yavrulayan yaban ördekleri, mesken tuttuğu Süleymanpaşa Deresi'nde vatandaşların ilgi odağı oldu.
İlkbaharda havaların ısınmasıyla Tekirdağ’a gelenek yavrulayan yaban ördekleri, mesken tuttuğu Süleymanpaşa Deresi’nde vatandaşların ilgi odağı oldu.
Her yıl baharın ilk aylarında yavrulamaya başlayan yaban ördekleri, havaların ısınmasıyla yavrularıyla birlikte Süleymanpaşa Deresi’nde yüzmeleri, mahalle sekilerini de sevindirdi.
Süleymanpaşa Deresi’nin Marmara Denizi’ne döküldüğü Değirmenaltı Mahallesi’nde sahiline gelen vatandaşlar, yaban ördekleri için ara sıra dere kenarına yiyecek bıraktıklarını söyledi.