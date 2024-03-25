Yağışlar hem çiftçiye hem de Meriç Nehri'ne yaradı

Edirne’de kurak geçen kış döneminin ardından son haftalarda etkili olan yağışlar, çiftçileri sevindirirken, kuraklıkla karşı karşıya kalan Meriç Nehri’ne de can suyu oldu.

Edirne’de özellikle son haftalarda etkili olan yağışlar, hem Meriç Nehri’ne hem de ekinini toprak buluşturan ve yağmur bekleyen çiftçiye can suyu oldu.

Geçtiğimiz haftalarda tohumları toprakla buluşturan üreticiler, son haftalarda etkili olan yağışlarla birlikte rahat bir nefes aldı.

Ekinlerini haftalar önce toprakla buluşturan ve yeşile bürünen tarlalarda son yağmurlar, nehirlere ve çiftçileri sevindirdi.

Bu kış yeterince yağış alamayan Meriç Nehri de devam eden son yağışlarla birlikte bir nebze de olsa hayat buldu. Kentte son günlerde etkili olan yağışlar, bir nebze de olsa nehirlerin debilerine yaradı.

Nehir ölçüm debi verilerine göre, geçtiğimiz Şubat ayında saniyede 43 metreküp seviyelerinde akan Meriç Nehri’nin debisi, son yağışların ardından 66 metreküpe ulaşarak artış gösterdi.

Edirneli vatandaşlardan Salih Kıyak, “Edirne’de son haftalarda oluşan yağışlar gerek tarıma gerekse barajlara katkısı dolayısıyla beklediğimiz sonuçtu. Faydalı olduğu kanaatindeyiz, bereketli olsun Edirne’mize” dedi.

Vatandaşlardan Kamil Vardar, “Birkaç gün yağmur yağışı olması nedeniyle nehir seviyelerinde artış yaşandı. Daha önceki yılarda bu aylarda daha çok artış olurdu ama bu sene beklediğimiz artış olmadı. Son yağışlar tarlalara çok faydalı oldu. Tarlalar bir kuruydu ve kendine geldi. 10-20 senede bir böyle kurak dönemler oluyor” şeklinde konuştu.

Edirne Bosnaköylü üreticilerden Mehmet Atağ, “Hava durumu çok güzel. Cenab-ı Allah çok güzel bir yağmur verdi bize. Allah’tan hayırlısını dileriz. Bu şekilde devam ederse çok güzel olur. Bu yağışların kışlık yazlık ürünlere çok faydası var, çünkü yarın öbür gün bu yağışlar bize bereket verecek. Biz kışlık ekin ektik, onlara çok büyük faydası var. Mutluk olduk efendim mutlu” diye konuştu.

Edirne Tayakadın köyünde üretici olan vatandaşlardan Resul Sert, “Bir haftadan beri yağmurlar aralıklarla devam ediyor. Tabii bu yağmurlar ekinlere, buğdaylara çok iyi geldi. Nehrin su seviyesi de gayet güzel bir şekilde yükseldi” ifadelerine yer verdi.

Edirneli vatandaşlardan Metin Kafadar ise, “Yağışlar bizi herhalde mutlu etti, yağışın mutlu etmediği insan var mı? Su, tabiatın olmazsa olmazıdır, su olmadı mı canlı da olmaz yeryüzünde. Bizim için su çok önemi ve nehirlerimizin kaynağı Bulgaristan’dan geliyor. Eskiden bizim çocukluğumuzda Meriç Nehri’ndeki su yüzde yüz taşardı. Şimdi bizi bu kadar artış da mutlu ediyor ama nehirlerimizin bu durumdan daha olması gerekiyordu. Çiftçiye bu yağmurların çok büyük faydası oldu. Bu yağışlar toprak zeminini hazırlayacak ve ekinlere iyi gelecek” ifadelerini kullandı.