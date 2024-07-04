Yağmur sularının yükselttiği derede erkek cesedi bulundu

Bursa'da yağmur sularının yükselttiği derede erkek cesedi bulundu.

Yağmur sularının yükselttiği derede erkek cesedi bulundu
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Bursa’da yağmur sularının yükselttiği derede erkek cesedi bulundu.

Bursa’da 2 saat etkili olan yağmur hayatı olumsuz etkiledi. Merkez Osmangazi ilçesinden geçen Nilüfer deresinin suları yükseldi. Yükselen sularda kimliği belirsiz bir erkek cesedini gören vatandaşlar durumu ekiplere bildirdi. Bir süre suda sürüklenen ceset, kıyıya vurdu. Ekipler cesedi sudan çıkarmak için çalışma başlattı.

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