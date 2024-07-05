Yanan orman alanına 380 bin fidan dikilecek

Bursa’nın Büyükorhan ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangında zarar gören alanların yeniden ormanlaştırılması için çalışmalara başladı. Ormana 380 bin kızılçam fidan dikimi ve 880 kilogram kızılçam tohumu takviyesi yapılacak.

Bursa Orman Bölge Müdürlüğü, Büyükorhan ilçesi Veletler Mahallesinde 20 Haziran 2024 tarihinde meydana gelen yangından zarar gören alanların yeniden ormanlaştırılması için çalışmalara başladı. Yapılan ölçümler sonucunda 318 hektar kızılçam ormanının, 133 hektar ziraat alanının zarar gördüğü tespit edildi. Bursa Orman Bölge Müdür Yardımcısı Tuncay Can başkanlığında oluşturulan teknik heyet tarafından yapılan teknik inceleme ve değerlendirme sonucunda, sahanın yeniden ormanlaştırılması için uygun ağaçlandırma ve silvikültürel yöntemler belirlendi. Orhaneli İşletme Müdürlüğü sınırlarında kalan yangın sahasında işletme şefi gözetiminde zarar gören ağaçların damgasına başlandı. Ağaçların sahadan uzaklaştırılması ve yapılacak toprak işlemesinin ardından yeniden ormanlaştırmak için 380 bin kızılçam fidan dikimi ile 880 kilogram kızılçam tohumu takviyesi yapılacak.