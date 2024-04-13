Yanlış yerden dönen taksiye çarparak takla attı

Bursa'da bir motosiklet sürücüsü, yanlış yerden 'U' dönüşü alan taksiye çarptı. Kazada, motosiklet sürücüsü takla atarak taksinin üzerinde durdu. O anlar anbean güvenlik kamerasına yansıdı.

Yanlış yerden dönen taksiye çarparak takla attı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Bora Balcıoğlu Haber İçi-ramazan
Bora Balcıoğlu Haber İçi-ramazan
Bora Balcıoğlu Haber İçi-ramazan
Bora Balcıoğlu Haber İçi-ramazan

Bursa’da bir motosiklet sürücüsü, yanlış yerden ‘U’ dönüşü alan taksiye çarptı. Kazada, motosiklet sürücüsü takla atarak taksinin üzerinde durdu. O anlar anbean güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, merkez Osmangazi ilçesi 1. Murat Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ali N. idaresindeki 16 T 0447 plakalı taksi, yanlış yerden ‘U’ dönüşü aldı. 16 MB 6026 plakalı motosiklet sürücüsü Abdullah Nafe, yanlış yerden ‘U’ dönüşü alan taksiye çaptı. Nafe, çarpmanın etkisiyle takla atarak taksinin üzerinde kaldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

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Sağlık ekipleri, Nafe’ye olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından Çekirge Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Nafe’nin durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili tahkikat sürüyor.

Öte yandan, kaza bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.