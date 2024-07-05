Yaz Kur'an Kursları Başladı, Camiler Çocuklarla Doldu

Okulların tatil olduğu dönemde yüzlerce çocuk ve gencin Kur'an-ı Kerim başta olmak üzere İslam'ın temel inanç esaslarını, ibadetleri ve Hz. Peygamber'in hayatını öğrendiği Yaz Kur'an Kursları bu yıl da yoğun ilgi görüyor.

Cami ve Kur’an kurslarında verilecek derslere katılmak isteyenler, 8 Temmuz’a kadar kayıtlarını yaptırabilecek. Kayıt işlemleri, cami ve Kur’an kurslarında bizzat yapılabiliyor.

Silivri Kaymakamı Tolga Toğan da Kiptaş 1. Etap Ş.Akıncı Camii Yaz Kur'an Kursu öğrencilerini ziyaret etti Kaymakam Toğan, kurslara katılan tüm öğrencilere başarılar diledi.