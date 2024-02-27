Yemeksepeti'nde pazarlama ve marka yönetimine stratejik atamalar

Yemeksepeti, marka ve pazarlama stratejilerini ileri taşıyacak stratejik atamalarla kadrosunu güçlendiriyor. 2023-2024 yıllarında göreve başlayan yeni liderler, Yemeksepeti’nin iletişim ve pazarlama stratejilerine yeni bir soluk getirerek, şirketin marka imajını ve pazarlama performansını güçlendirmeye devam edecekler.

Türkiye’de hızlı ticaretin önde gelen markalarından Yemeksepeti, marka imajını ve pazarlama stratejilerini güçlendirme hedefi doğrultusunda pazarlama departmanında önemli atamalar gerçekleştirdi. Bu atamalar sırasıyla Yasemin Bahar, Büyüme Direktörü; Senem Sözmen, Kurumsal İletişim Direktörü; Kamer Buğu Öktem, Marka Direktörü pozisyonlarında görevlerine başladılar.

Atama yapılan isimler hakkında şu bilgiler verildi:

Büyüme Direktörü Yasemin Bahar

Yemeksepeti’nin Büyüme Direktörü olarak görev alan Yasemin Bahar, performans pazarlaması, CRM, sadakat programları, pazarlama teknolojileri ve veri analizi ile ürün pazarlaması alanlarında liderlik ediyor. Meditopia, Hepsiburada ve Glovo gibi önemli markalarda strateji ve iş geliştirme rollerinde bulunan Bahar, Yemeksepeti’nde yenilikçi büyüme yönetimi stratejilerini geliştirmeye devam ediyor.

Kurumsal İletişim Direktörü Senem Sözmen

Kurumsal iletişim stratejilerinin geliştirilmesi ve yönetilmesi alanındaki tecrübesiyle Senem Sözmen, Yemeksepeti Kurumsal İletişim Direktörü görevine atandı. Yemeksepeti’nin kurumsal iletişim stratejisinin geliştirilmesi ve uygulanması, medya ilişkilerinin etkili bir şekilde sürdürülmesi, iç iletişim faaliyetlerinin kurgulanarak çalışan mutluluğuna katkı sağlanması ve lider iletişiminin etkin bir şekilde yönetilmesi sorumluluklarını üstlenecek olan Sözmen, profesyonel kariyerinde Yapı Kredi, Avon ve Red Bull’da önemli rollerde bulundu.

Marka Direktörü Kamer Buğu Öktem

Marka Direktörü olarak atanan Kamer Buğu Öktem, Yemeksepeti’nde marka stratejisinden sorumlu olacak. Danone’de farklı markalara liderlik ettikten sonra Çin’in büyük eğitim teknolojisi şirketlerinden Walnut Coding’de Asya pazarını da deneyimledi. Marka ve pazarlama alanlarında derin bir deneyime sahip olan Öktem, platformda tüketici ihtiyaçları ve beklentilerini temel alarak marka mesajlarını oluşturup tüm kanallarda etkili bir şekilde yayılmasını yönetecek. Yemeksepeti’nin marka sağlığını ve gücünü koruyup geliştirmek adına Öktem’in liderliğindeki ekip, yenilikçi ve etkili stratejilerle yola devam edecek.