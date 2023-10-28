Yeni atanan emniyet müdüründen anlamlı rica

Yenişehir’e yeni atanan ve göreve başlayan Emniyet Müdürü Erdoğan Baydemir, “Halkımızdan ricamız var. Lütfen çiçek ya da başka hediye göndermeyelim. Bunları Gazze için oluşturulan yardım kampanyalarına bağış yapalım” dedi.

İnegöl’de 3 yıldan bu yana görev yapan Emniyet Müdürü Erdoğan Baydemir, Yenişehir’e atandı. Yenişehir Emniyet Müdürü Erdoğan Baydemir, göreve başlar başlamaz yaptığı paylaşımda “Öncelikle burada olmaktan dolayı mutlu olduğumu ifade etmek istiyorum. Yenişehir’imiz için hep birlikte gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceğiz. Göreve başladığımız andan ziyaretimize gelen çiçek ya da başka hediyelik eşya gönderen vatandaşlarımızdan bir ricam var. Lütfen bunları Gazze için oluşturulan yardım kampanyalarına bağış yapalım. Ben hepiniz adına sizlerin getireceği hediyeleri almış sayıyor ve sizlere teşekkür ediyorum” dedi.