Yenimahalle'de 100. yıl coşkusu

Ankara’nın Yenimahalle Belediyesi, Cumhuriyet’in ilan edilişinin 100’üncü yılını,bir haftalık festival programıyla kutladı.

Cumhuriyet Festivali kapsamında Yenimahalle’nin her noktasında etkinlikler, yarışlar ve konserler düzenleyen Yenimahalle Belediyesi, 7’den 70’e tüm vatandaşların Cumhuriyet Bayramı coşkularına ortak oldu. 29 Ekim’de Cumhuriyet Bayramı’nın 100 yılını sokaklara taşarak kutlayan Yenimahalleliler, ellerinde Türk Bayrakları ile sel olup aktı. Başkan Yaşareşi Azize Yaşar ile birlikte ellerinde bayraklar ve meşalelerle Ragıp Tüzün Parkı’ndan Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi’ne kadar on binlerce Yenimahalleli ile birlikte yürüdü.

Kortej boyunca marşlar söyleyen kalabalık, bayram sevincini sokaklara taşıdı. Cumhuriyet Meşalesi ile aydınlanan geceye, Ankara Klasik Otomobilciler Derneği’nin klasik otomobilleri, seğmenler, bacı erenler ve bando takımları da renk kattı. Yürüyüş esnasında pencerelerden ve balkonlardan coşkulu anlara tanıklık eden vatandaşlar da Başkan Yaşar’ı bayrakları ile selamladı.

Vatan sevdalıları dün de vardı bundan sonra da olacak

Coşkunun tavan yaptığı gecede vatandaşlara seslenen Başkan Yaşar, “Hepimizin ortak kimliği olan Cumhuriyetimiz 100 yaşında. Cumhuriyet Bayramımız ulus olarak bizlerin en büyük bayramı. Cumhuriyet Bayramımız bizim eğlence günümüz değil ulus bilincini hep birlikte yaşadığımız gündür. Kendini İstiklal uğruna feda eden Hasan Tahsin gibi yurtseverler, toprak olacağını bile bile biran olsun geri dönmeyi düşünmeyen 15’likler dün de vardı bundan sonra da olacak. Çiğiltepe’yi yarım saat içinde alamadığı için intihar eden Albay Reşat Çiğiltepe gibi onurlu yurtseverler, İsmet İnönü, Ali Fuat Cebesoy, Kazım Karabekir, Refet Bele gibi vatan sevdalıları dün de vardı bundan sonra da olacak” dedi.

Bu vatanın sınırları kanla çizilmiştir

Konuşmasında Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ilkeleri ışığında yürüyenlerin mücadelesinin hep süreceğini vurgulayan Yaşar,“3 yıl 3 ay 22 gün süren bir karabasanın Cumhuriyete nasıl dönüşebildiğini Kurtuluş Savaşı’ndan öğrendik. Cesareti, kararlı olmayı ise Haydarpaşa Garı’nda düşman gemilerine karşı “Geldikleri Gibi Giderler” diyen ve bu millete verdiği her sözü tutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ten öğrendik. Onu bu milletin kalbinden söküp atmak isteyenler hep olacak ancak bizler onlara Gazi Mustafa Kemal Atatürk demeyi mutlaka öğreteceğiz. Bu cennet vatanın sınırları masa başında değil kanla çizilmiştir. Bizi özgürlüğe ve cumhuriyete taşıyan yolların taşları atalarımız tarafından döşenmiş, bedeli de kanla ödenmiştir. Üstte mavi gök çökmedikçe, altta yağız yer delinmedikçe Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ilkeleri ışığında yürüyenlerin mücadelesi hep sürecek. Cumhuriyetimizin 100’üncü yaşı kutlu olsun ömrü sonsuz olsun” diye konuştu.

Özlem Özdil ve 100 bağlama

Finali Nazım’da düzenlenen Türk Halk Müziği’nin sevilen sanatçısı “Özlem Özdil ve 100 Bağlama Konseri” ile yapan belediye, vatandaşlara Cumhuriyetin 100.yılına özel, 100 bağlama ile müzik ziyafeti yaşattı.

Seslendirdiği türkülerle ve çaldığı bağlamasıyla yüreklere dokunan Özdil, birbirinden güzel türküleri Yenimahalleliler için söyledi. Cumhuriyet coşkusunun türkülerle harmanlandığı gecede Özdil’e, Yenimahalle Belediyesi Meslek Edindirme ve Hobi Kurslarında (YENİMEK) eğitim alan 100 bağlama kursiyeri de eşlik etti. Cumhuriyetin 100. Yılına özel toplanan yüz kursiyer, usta sanatçıları aratmadı.

Gece sonunda Özlem Özdil’e teşekkür ederek çiçek takdim eden Yaşar, vatandaşlara karanfil dağıttı.