Yenişehir'e galericiler sitesi inşa ediliyor

Bursa’nın Yenişehir ilçesinde belediye desteğiyle inşa edilecek galericiler sitesinin temeli atılıyor.

Bursa Yolu üzerinde küçük sanayi sitesinin yanında yaptırılacak olan modern galericiler sitesi inşaatının temeli 27 Şubat Salı günü düzenlenecek olan törenle atılacak.

Son derece titiz bir çalışma ile temel atma aşamasına geldiklerini belirten Galericiler Kooperatifi Başkanı Orhan Erol, ‘Ciddi bir AR-GE çalışması ile bütün incelikleri düşünülmüş modern bir galericiler sitesi yapacağız. Çok araştırdık, çok gezdik, çok fikir aldık ve sonunda herkesin mutabık kaldığı güzel bir eser meydana getireceğiz. Bize güvenen ortaklarımızın bütün taleplerini karşılayacak olan sitemiz ilçemiz gelişimine de katkı sunacak. İnşaatlarımızı kısa sürede tamamlayıp ortaklarımızın hizmetine sunmak için ben ve yönetim kurulu üyesi arkadaşlarımız gerçekten gece gündüz çalıştık. Bütün ruhsat işlemlerimizi tamamladık ve nihayet 27 Şubat Salı günü temelimizi atacağız. Ondan sonra da büyük bir hızla çalışmalarımızı tamamlayıp dükkanlarımızı ortaklarımıza teslim edeceğiz. Bizim için çok önemli olan bu günümüze ortaklarımızın yanı sıra bütün ilçe halkımızı da bekliyoruz. Bizim bu mutluluğumuza herkesin ortak olmasını bekliyoruz’ dedi.

Arsanın alımından bu günü kadar kendilerine her türlü desteği veren Belediye Başkanı Davut Aydın’a da teşekkür eden Orhan Erol, ‘Gerçekten arsayı almamızdan bu güne kadar Belediye Başkanımız Davut Aydın hep yanımızda oldu ve bize destek oldu. Kendisine galericiler adına teşekkür ediyorum. Bu arada yönetim kurulumuza ve bütün ortaklarımıza da teşekkür ediyorum’ dedi.