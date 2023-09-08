Yıldırım düşen ev küle döndü

Bursa'da bir eve yıldırım düştü. Olayda can kaybı yaşanmazken, çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi.

Yıldırım düşen ev küle döndü
Editör
EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Bursa’da bir eve yıldırım düştü. Olayda can kaybı yaşanmazken, çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, Keles ilçesi Kocakovacık Mahallesi’nin 1300 rakımlı Kapaklar Yaylası’nda dün gece Ramazan B.’ye ait yayla evine düşen yıldırım evi kül etti. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, çıkan yangını söndürdü. Olayda can kaybı yaşanmazken, ev kullanılamaz hale geldi.

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Çakmak Yapı
Çakmak Yapı