Yolda rahatsızlanan şarkıcı Alişan, Bursa'da hastaneye kaldırıldı

Eskişehir’e giderken rahatsızlanan ünlü şarkıcı Alişan, Bursa’da özel bir hastaneye kaldırıldı.

Eskişehir’e konsere giden Alişan, yolda hissettiği ağrı sonrası Bursa’da apar topar özel bir hastaneye kaldırıldı. Yapılan tetkikler sonucu Alişan’ın apandisit ameliyatı olacağı öğrenildi. Ünlü şarkıcı bu sabah hastaneden taburcu edildi.

Alişan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Sivrihisar konserine giderken sağ tarafımda dayanılmaz bir ağrıyla Bursa’da acile geldik. İlaçlı tomografi ve kan tahlili neticesi bugün apandisit ameliyatı olmam gerektiğini söyledi hocalarımız. Sivrihisar konseri bugün için kısmet olmadı maalesef. Acil ameliyat denmese vallahi geliyordum. Sözüm söz, ameliyat olur olmaz ne zaman isterseniz geleceğim" dedi.